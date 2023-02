Azərbaycan Premyer Liqası Avropa reytinqində 14 pillə irəlilədi

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqası Avropanın illik reytinqində 14 pillə irəliləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) araşdırmasına görə, Azərbaycan liqası 349,25 xalla qitənin 2022-ci il üçün reytinq cədvəlində 21-ci yerdə qərarlaşıb.

45 çempionatın yer aldığı siyahıya İngiltərə Premyer Liqası başçılıq edir. “Böyük beşlik” ölkələrinin digər təmsilçiləri İspaniya, Almaniya, İtaliya və Fransa ardıcıllığı ilə sıralanıblar. Türkiyə Super Liqası isə Avropanın 9-cu ən yaxşı çempionatıdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatı dünyanın ən reytinqli 41-ci liqasıdır.

