Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında yeni yaradılan “Elektron Akademiya” şöbəsinə rəis təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil şöbəsinin əməkdaşı, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fariz İmranov təyin olunub.

Qeyd edək ki, AMEA-nın Rəyasət Heyəti aparatının strukturunda daxili imkanlar hesabına “Elektron Akademiya” şöbəsi yaradılıb.

