"Qarabağ" klubunun İtaliyanın “Audako Çerinyola” komandasının futbolçusu Cankarlo Malkore ilə maraqlandığı ilə bağlı xəbər vermişdik.

Metbuat.az Sportlife.az-a istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı hücumçunun meneceri Luici Romano Azərbaycandan iki menecerin

"Azərbaycandan 2 menecer mənə zəng etmişdi. Onlar "Qarabağ"ın Cankarlo Malkore ilə maraqlandığını bildirdilər və şərtlərimizi öyrəndilər. Ancaq hələ heç bir rəsmi təklif almamışıq. Avropa və Asiyanın digər klubları ilə də danışıqlar gedir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.