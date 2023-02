Pakistanda elektrik enerjisinin kəsilməsi 220 milyona yaxın insanı işıqsız qoyub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Pakistanın Energetika Nazirliyi bildirib ki, paytaxt İslamabad və Pişəvər şəhərlərində məhdud sayda şəbəkələrin elektrik enerjisi aldığını açıqlayıb.

İlkin ehtimallara görə, buna səbəb milli şəbəkənin həddindən artıq yüklənməsi olub.

Ölkədə elektrik enerjisinin bərpası istiqamətində işlər aparılır.

