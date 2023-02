Nigeriyada kilsədə təşkil edilən toy zamanı qəribə anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, keşiş gəlini və bəyi ər-arvad elan edəndən sonra bəyə “gəlini öpə bilərsən” deyib. Bu zaman isə bəy qadını çox emosional formada öpməyə başlayıb. Kilsədə belə halın olması qəribə qarşılanıb.

Keşiş bəyin başından vuraraq, onu hisslərinə hakim olmaya çağırıb. Qonaqlar isə bu mənzərəni gülüşlə qarşılayıb. Görüntülər sosial mediada viral olub.

