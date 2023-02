"Kimsə xəyanətə öyrəşib, kimsə yox" - Elşad Oksananın yeni evliliyindən DANIŞDI / VİDEO

Repçi Elşad Xose, Oksana və Şəhriyarın münasibətinə fikir bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “YouTube”da yayımlanan müğənni Rəqsanə İsmayılovanın aparıcısı olduğu “Göz önündə” verilişinin qonağı olan repçi “Oksana ilə Şəhriyarın evliliyinə inanırdın?” sualına cavab olaraq bu mövzuya biganə olduğunu və danışmaq istəmədiyini bildirib:

“Daxilən tərəddüd edən insanam, hər şeyi araşdıranam, ilk baxışdan inanmaram. Sadəcə olaraq bu mövzu mənə maraqlı olmayıb deyə izləməmişəm. İnansam nə olacaq, inanmasam nə? Bu mövzuya mən o dərəcə biganəyəm ki, həmişə qaçmışam, açmamışam, istəmirəm bu haqda danışam”.

O qeyd edib ki, əgər 4-5 insan birini pisləyirsə, deməli burada nəsə var:

“Deyir, əgər sənin bir neçə ərin olubsa və onlar hamısı səni döyübsə, deməli problem səndədir, misal üçün deyirəm. Hamı pis ola bilməz axı. Sadəcə olaraq kimsə xəyanətə öyrəşib, kimsə yox. Ona görə bir az çətin mövzudur”.

