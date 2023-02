"Qalatasaray" əfsanəvi futbolçunun oğlunu transfer edir

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu heyətini yeni futbolçuyla gücləndirməyə hazırlaşır.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi vaxtilə bu klubun formasını geyinmiş əfsanəvi George Hacinin oğlu İanis Hacini sıralarına qatmağa yaxındır.

"Cim-bom" rəhbərliyi 24 yaşlı rumıniyalı hücumçu üçün Şotlandiya "Reyncers"inə təklif göndərib. Haci hazırda "Qalatasaray"ın baş məşqçisi Okan Burukun sərəncamında görmək istədiyi əsas futbolçudur.

Qeyd edək ki, George Haci 1996-2001-ci illərdə Super Liqa təmsilçidində forma geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.