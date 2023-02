İspaniya Kubokunun 1/4 final mərhələsi çərçivəsində "Barselona" və "Real Sosyedad" klubları qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun "Barselona"nın 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Oyunda yeganə qolu Usman Dembele vurub.

Beləliklə, "Barselona" İspaniya Kubokunun yarımfinal mərhələsinə yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.