"Bozbash pictures"in Şirini, aktyor Nicat Rəhimov xanımı Ülviyyə ilə görüntülənib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük birlikdə ad günü məclisinə qatılıblar.

Qeyd edək ki, Nicat və Ülviyyə cütlüyünün bir övladı var.

Foto: İlqam Cəbiyev

