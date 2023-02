Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin sabiq müavini Əsgər Talıb oğlu Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Əsgər Məmmədov 90-cı illərin əvvələrində Nazirlər Kabinetində işləyib. Prezident Əbülfəz Elçibəyin 29 aprel 1993-cü il fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini təyin edilib.



