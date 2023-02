Pyotr Pavel Çexiyada keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pavel NATO Hərbi Komitəsinin keçmiş rəhbəri olub.

Belə ki, Çexiyanın Baş naziri Petr Fiala ölkədə keçirilən prezident seçkilərində Pavelin qələbəsini təsdiqləyib.

