Naxçıvan Muxtar Respublikasında 5,3 bal gücündə zəlzələ olub.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Metbuat.az-a bildirilib ki, yeraltı təkanlar saat 22:15 radələrində qeydə alınıb.

Zəlzələ 10-15 saniyə davam edib. İlkin məlumata görə dağıntı və tələfat yoxdur. Əlavə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.