Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin əməkdaşları bu gün Tehrandan Bakıya təxliyə olunub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın İrandakı səfirliyindən təxliyə olunan əməkdaşlarının sayı bilinib.

Səfirlik əməkdaşları və onların ailə üzvlərindən ibarət ümumilikdə 53 nəfər Vətənə qayıdıb.

