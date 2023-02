Müharibə başlayandan bəri Polşaya gedən ukraynalı qaçqınların sayı 9.5 milyonu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşa Sərhəd Xidmətinin tviter səhifəsində məlumat verilib.

Bildirilib ki, 1 sutkada Polşa sərhədini keçən Ukrayna vətəndaşlarının sayı 22 700 nəfər olub. Həmçinin Polşanı tərk edən ukraynalıların sayı da açıqlanıb.

Məlumata görə, 7.7 milyon Ukrayna qaçqını Polşadan digər ölkələrə gedib.

