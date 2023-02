Azər Zahidin hesabı bloklandı, "Təkərdə" şou yarımçıq qaldı - Olayın arxasında bu məşhur var / VİDEO

“Təkərdə” şousunun layihə rəhbəri, aparıcı Azər Zahidin TikTok səhifəsi bağlanıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, müəlifi olduğu realiti şounun canlı yayımını edərkən hesabı bloklanıb. Həmin anlar izləyicilər tərəfindən lentə alınıb. Kadrlardan görünür ki, 25 minə yaxın insan birbaşa yayımı izləyir və onlarla jeton göndərir.

İddia olunur ki, Azərin hesabını ədavəti olduğu tiktoker Səfər Eyvazov bağlatdırıb.

Qeyd edək ki, tərəflər arasında qalmaqal bir neçə həftə əvvəl başlayıb. S. Eyvazov canlı yayımlarında Azərin hesabını bağlatdıracağı barədə fikirlər səsləndirmişdi.

Səfərin ötəngünkü canlısında səsləndirdiyi iddialara görə, Azər yayımı zamanı onun canlısına spam atıb, hesabını bağlatdırana 1000 manat pul mükafatı verəcəyini söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.