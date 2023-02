Azərbaycanda İran Milli Bankının bağlanma ehtimalı ilə bağlı sualı aydınlıq gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Bankın baş direktoru Toğrul Əliyev bu gün keçirilən mətbuat konfransında danışıb.

O qeyd edib ki, Mərkəzi Bankın gündəliyində belə bir məsələ yoxdur.

