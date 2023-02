Səbinə Əliyeva Quranın yandırılmasına görə isveçli həmkarına məktub ünvanlayıb

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva İsveçin Bərabərlik üzrə Ombudsmanı Lars Arrheniusa Stokholmda Türkiyə səfirliyi qarşısında müqəddəs Quranın yandırılması hadisəsi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.

Ombudsman Aparatından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Səbinə Əliyeva Avropa ölkələrində İslamofobiyanın yayılmasından narahatlıq duyduğunu ifadə edərək, törədilən əməlin müsəlmanların dini-etiqad azadlığını pozduğunu, həmçinin Avropada ayrı-seçkilik, dözümsüzlük və İslamofobiya ilə mübarizənin arzuolunan səviyyədə olmadığını göstərdiyini bildirib.

Məktubda İslam dininə bu cür hörmətsizliyə qarşı İsveç polisinin etinasız münasibətinin qəbuledilməz olduğu qeyd olunub. Eyni zamanda, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində mövcud beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş vicdan və din azadlığı hüququnun təmini və müdafiəsi sahəsində dövlətlərin öhdəlik daşıdığı vurğulanıb.

Yekunda Azərbaycan Ombudsmanı bu kimi hadisələrin gələcəkdə təkrarlanmaması və dini nifaq yaradan əməllər törədən şəxslərin ədalət mühakiməsinə cəlb edilməsi üçün İsveçin Bərabərlik üzrə Ombudsmanı tərəfindən lazımi addımların atılacağına ümidvar olduğunu qeyd edib.

