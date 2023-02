Gəncəli azarkeş Rahib niyə bıçaqlandı? - TƏFƏRRÜAT

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının 20-ci turu çərçivəsində dünən keçirilən “Səbail” - “Kəpəz” matçında iki komandanın azarkeşləri arasında düşən davanın və gəncəli tərəfdarlardan birinin bıçaqlanmasının təfərrüatı bəlli olub.

Metbuat.az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, oyunun fasiləsində baş verən hadisə tərəflərin Bakıda baş tutan əvvəlki oyunundakı insidentin davamı olaraq yaşanıb.

Belə ki, ilk yarıdan sonra Bakı klubunun bir neçə tərəfdarı 3-4 qonaq azarkeşi kənara çəkərək əvvəlki anlaşılmazlığa aydınlıq gətirmək istədiklərini bildiriblər. Tində qızışan "razborka" zamanı Rahib adlı gəncin - "Kəpəz Ultras"ın fəal üzvünün qasıq nayihəsinə böyük bıçaqla zərbə endirilib və hadisəni törədən şəxs qaçıb.

Yaralı dərhal 1 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına (Semaşko) çatdırılaraq əməliyyat edilib. Yara dərin olduğundan Rahibin ayağının amputasiya edilmək ehtimalı yaranıb. Lakin həkimlərin səyi nəticəsində zərərçəkənin aşağı ətrafını qorumaq mümkün olub.

Hadisədən sonra 3 gəncəli azarkeş Səbail RPİ-nin 8-ci Polis Bölməsinə aparılıb və onlardan ifadə alınıb. Lakin cinayəti törədən şəxs saxlanıldıqdan sonra bölməyə aparılanlar sərbəst buraxılıb.

