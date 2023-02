İlham Əliyev Ərdoğandan bunu istəyib: "Dərhal növbəyə keçdi"

"Türkiyə istehsalı olan ikinci “Togg” elektromobili üçün dərhal İlham bəy növbəyə keçdi. Əliyev ikincini mənə verin dedi".

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə deyib. Ərdoğan bildirib ki, istehsal olunacaq ikinci elektromobili Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev istəyib. Türkiyə Prezidenti isə ikinci “Togg” elektromobilinin Azərbaycanın dövlət başçısına verəcəyini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti xanımı Əminə Ərdoğanla birlikdə "Togg" elektromobilini sınaqdan keçirərkən il ərzində 175 min avtomobil istehsal olunacağını bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.