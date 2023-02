Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen bildirib.

O, qeyd edib ki, Rusiyaya qarşı onuncu sanksiyalar paketi 10 milyard avroya məhdudiyyətlər nəzərdə tutur.

