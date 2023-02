Özlərini vəzifəli şəxs kimi təqdim edib vətəndaşları dolandırdılar - Əməliyyat-axtarış tədbiri

Özlərini dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsi kimi təqdim edərək vətəndaşların pulunu ələ keçirən şəxslər barəsində cinayət işi başlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə qabaqcadan əlbir olan İlkin Babayev, Eldar Muradov və digərlərinin özlərini dövlət orqanlarının əməkdaşları kimi təqdim edərək işlə təmin edilməsinə köməklik göstəriləcəyi barədə yalan vəd verməklə şəxslərə məxsus 150 min manatdan artıq pul vəsaitini dələduzluq yolu ilə ələ keçirmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Fakta görə başlanmış cinayət işi üzrə qrup üzvləri Cinayət Məcəllənin 178.3.2 (dələduzluq külli miqdarda törədildikdə), 310 (vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə) və 32.4, 312-ci (rüşvət verməyə təhrik etmə) maddələrilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilib.

İş üzrə digər qanunazidd halların müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

