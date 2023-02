87 saat dağıntılar altından çıxan yeniyetmənin agentinalı futbolçudan maraqlı istəyi - FOTO

"Qalatasaray"ın argentinalı futbolçusu Mauro İkardi 87 saat sonra dağıntılar altından sağ çıxarılan və tibbi müayinə zamanı onun qol sevincini nümayiş etdirən Kadirə mesaj göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kadir Mauro İkardinin qol sevincini nümayiş etdirərək, onun imzalı formasını istəyib. Mauro İkardi bu istəyə biganə qalmayıb və sosial media hesabında Kadir barədə paylaşım edib.

"Balaca Kadir, ümid edirəm ki, səni tezliklə görəcəyəm. Formanı sənə hədiyyə etmək və səni qucaqlamaq istəyirəm”.

