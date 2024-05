Uşaqlarda talassemiya necə yaranır? - AÇIQLAMA

"Anadangəlmə hal olduğu üçün həyatının ilk dönəmində, təqribən altıncı aydan uşaqlarda talasemiyya xəstəliyi müşahidə edilə bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti Şəhla Şabanova Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi “Instagram” səhifəsində canlı yayım zamanı deyib. O bildirib ki, talasemiya sonradan yaranma xəstəlik deyil, ya ana, ya da ata xətti ilə uşağa keçir.

“Valideynlərdən biri daşıyıcıdırsa 50 faiz sağlam, 50 faiz xəstə uşaq dünyaya gəlir. Hər ikisi daşıyıcıdırsa, doğulan uşaqların hamısında bu xəstəlik müşahidə edilə bilər. Talasemiyanın xüsusi müalicə forması yoxdur. Yüngül formada müşahidə zamanı dəmir azlığına dəstək və sair təyin edilir.

Qeyd edək ki, əsas müalicə prinsiplərinə eritrosit kütlə transfuziyası, dəmir xelator preparatları (Dəmir qovucu), splenoektomiya, kök hüceyrə transplantasiyası daxildir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.