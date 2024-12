​İnsan orqanizmində yeni bakteriya tapıldı

Stenford Universitetinin alimləri insan orqanizmində əvvəllər elmə məlum olmayan və özünü təşkil edə bilən virusa bənzər strukturlar aşkar ediblər. Onlar dünya əhalisinin təxminən yarısının ağız boşluğunda mövcuddur.

Metbuat.az qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, araşdırmanın nəticələri "Cell" jurnalında dərc olunub.

Yeni həyat formaları "obelisklər" adlanır. Bu miniatür üzük formalı genetik material parçaları çubuq şəklində öz-özünə yığılma qabiliyyətinə malikdir və insan bədənində tapılan bakteriyaların içərisində bir ilə qədər yaşaya bilir.

Obelisklər, elm adamları məlum həyat formalarından sapma axtararkən genetik məlumatların təhlili yolu ilə aşkar edilib. Bu strukturların genomlarında bitkiləri yoluxduran viroidlərə, viruslara bənzər RNT ilmələri tapılıb. Bu kəşf gözlənilməz olub, çünki bu cür strukturlar əvvəllər insan orqanizmi ilə əlaqəli bakteriyalarda müşahidə edilməmişdi.

Obelisklərin yayılma mexanizmi məlum deyil, lakin elm adamları onların bakterial hüceyrələrə nüfuz etməsinin viral infeksiyaya bənzər şəkildə baş verə biləcəyini təklif edirlər. Araşdırmalar göstərib ki, obelisklər dünya əhalisinin yarısının ağız boşluğunda, 7%-nin isə bağırsaqlarında olur.

Bu strukturların insan sağlamlığına necə təsir etdiyi hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalır. Alimlər etiraf edirlər ki, obelisklər kiçik təsirə malik incə təkamül yoldaşları ola bilər, lakin onlar həm də Yerdəki biomüxtəlifliyin inkişafında mühüm rol oynaya bilərlər.

