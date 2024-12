Bu insanlar erkən ölümə həssasdırlar

Qlazqo Universiteti tərəfindən bu yaxınlarda aparılan geniş araşdırma sosial qarşılıqlı əlaqələrin gözlənilən ömür uzunluğuna təsirinə yeni baxış açıb. Təxminən 57 yaşlı 450 mindən çox iştirakçı 12 il ərzində elmi ictimaiyyətin diqqət obyektinə çevrilib.

Metbuat.az-ın xarici mediaya istinadən xəbərinə görə, nəticələr təəccüblü olub, hətta başqaları ilə eyni mənzildə yaşayanlar üçün də sosial aktivliyin səviyyəsinin sağlamlığın təmin edilməsində və erkən ölümün qarşısının alınmasında əsas rol oynadığı vurğulanır.

Tədqiqat nadir sosial ziyarətlərlə vaxtından əvvəl ölüm riskinin artması arasında aydın korrelyasiya tapın. Nadir hallarda və ya heç vaxt yaxınlarını ziyarət etməyənlərin, gündəlik sosial əlaqə saxlayanlara nisbətən erkən ölmə ehtimalı 39 faiz daha çox olub.

Maraqlıdır ki, sosial qarşılıqlı əlaqənin faydaları görüşlərin tezliyindən - istər gündəlik, istər həftəlik, istərsə də aylıq - ən azı minimal sosial fəaliyyətin vacibliyini vurğulayaraq müstəqil olaraq qalıb.

Sosial yığıncaqlar və ya klublar kimi həftəlik qrup fəaliyyətlərində iştirak edənlər də ölüm riskinin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olduğunu göstəriblər. Bu onu göstərir ki, aktiv sosial iştirak sağlam həyat tərzini təşviq edir və siqaret və ya həddindən artıq içki kimi pis vərdişləri azalda bilər.

Bununla belə, hətta başqa insanlarla yaşayanlar üçün adi sosial dairələrindən kənarda müntəzəm sosial qarşılıqlı əlaqə vacibdir. Tədqiqatın aparıcı müəllifləri Hamiş Foster və Ceyson Qill vurğulayırlar ki, hətta dostlar və ailə ilə aylıq ziyarətlər də xüsusilə təcrid olunmağa meylli olanlar üçün əhəmiyyətli qoruyucu təsir göstərə bilər.

Age UK xeyriyyə təşkilatının direktoru Kerolayn Abrahams da daxil olmaqla ekspertlər bu tapıntıları dəstəkləyir və yaxın əlaqələrin yaşlı insanların sağlamlığının erkən aşkarlanması və qarşısının alınmasında əsas rol oynadığını qeyd edirlər. Dəstəkləyici şəbəkəyə malik olmaq səhiyyə xidmətinin axtarışını təşviq edə və pisləşən sağlamlıq problemlərinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynaya bilər.

Bu araşdırma sosial əlaqələrin qorunub saxlanmasının uzunömürlülük və ümumi rifahı təmin edən əsas amillərdən biri olduğunu vurğulayır. Kiçik dozalarda olsa belə, sosial fəaliyyətinizə diqqət yetirmək təkcə xoş deyil, həm də öz sağlamlığınıza və uzunömürlülüyünüzə əhəmiyyətli bir investisiya ola bilər.

