Bakıda 246 saylı tam orta məktəbin müəllimi Elza Kərimova bu gün avtomobil qəzasında həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, 59 yaşlı E.Kərimova sözügedən məktəbdə tarix fənnini tədris edib.

