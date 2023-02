Zəngilanın Ağalı kəndində 30 il sonra ilk körpə dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zeynalovlar ailəsində dünyaya göz açan Turanın səhhəti həkimin nəzarətindədir və sağlamlığında heç bir problem yoxdur.

Qeyd edək ki, yeni doğulan körpə Zeynalovlar ailəsinin üçüncü övladıdır. Turan iki bacının bir qardaşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.