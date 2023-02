STEAM avtobusu ilə bölgələrdə dərslər təşkil edildi - FOTO

Bölgələrdə Səyyar STEAM klubu vasitəsi ilə dərslər keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, STEAM avtobusu lazım olan tədris vasitələri, robototexnika, təcrübə avadanlıqları ilə təmin edilərək mühəndis və müəllim heyəti ilə təmin olunmaqla, Siyəzən rayonu və ucqar kəndlərinə turlar təşkil edilib.



Layihənin əsas məqsədi şagirdlərdə STEAM bacarığını formalaşdırmaq, şagirdlərə asudə vaxtının səmərəli təşkili, regionda texnoloji bacarıqlara malik gənclrin artması, yeni tədris metodları ilə tanışlıq, region müəllimləri ilə təcrübə mübadiləsidir.



Siyəzən rayonunun bütün kəndlərindəki şagirdlərimizin yeni tədris yanaşması olan STEAM ilə tanışlığı və layihə əsaslı dərslərin tədrisinə cəlb olunması, əyani resurslarla tanışlıq, mühəndis təfəkkürünü formalaşdırmaq. Bununla modern dünyanın yeniliklərini ucqar kəndlərimizdəki istedadlı şagirdlərə təqdim etməkdir.



Qeyd edək ki, STEAM təhsildə istifadə olunan yeni yanaşmalardan biridir. Bu tədris metodunda riyaziyyat, texnologiya, mühəndislik, təbiət fənlərinin tədrisinin ayrı-ayrılıqda deyil, birlikdə əlaqaləli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Şagirdlərdə XXI əsr bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişafı üçün təhsildə STEAM yanaşması çox vacibdir. Məhz bu yanaşmanın bütün Azərbaycan məktəblərini əhatə etməsi də artıq prioritet halına gəlib. Paytaxt məktəblərində bu yanaşmanın icrası qismən aparılsa da, bölgə məktəblərində, ucqar kəndlərdə şagirdlərə STEAM yönümlü dərslərin keçirilməsi, elmin toxunaraq öyrənilməsi demək olar ki, əlçatan deyil. Bu gün Azərbaycan təhsilində peşəyönümlü siniflərin açılması, şagirdləri bu sahəyə yönləndirilməsi təqdirəlayiq haldır. Günümüzün prioritet peşələri mühəndisliyin müxtəlif sahələridir. Bunun üçün də ucqar kəndlərimizdə bu sahənin inkişaf etdirilməsi, diqqətdən kənar qalan şagirdlərin həvəsləndirilməsi Azərbaycan təhsili üçün faydalı olacağına ümid edirik.

