Azərbaycanda yeni regional mədəniyyət idarələri YARADILDI

Azərbaycanda yeni regional mədəniyyət idarələri yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna daxil olan regional mədəniyyət idarələrinin yenidən təşkili və “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” sərəncamına dəyişiklik edib.

1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna daxil olan regional mədəniyyət idarələri (Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi, İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi, Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi, Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi, Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi, Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi, Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi, Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsi, Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi və Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi) əsasında, “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 7 iyul tarixli 1386 nömrəli Fərmanının 1.3–1.14-cü bəndləri ilə müəyyən edilmiş Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarının bölgüsünə uyğun olaraq, aşağıdakı regional mədəniyyət idarələri yaradılsın:

1.1. Abşeron–Xızı Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.2. Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.3. Gəncə–Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.4. Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.5. Qazax–Tovuz Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.6. Quba–Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.7. Lənkəran–Astara Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.8. Mərkəzi Aran Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.9. Mil–Muğan Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.10. Şəki–Zaqatala Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.11. Şərqi Zəngəzur Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.12. Şirvan–Salyan Regional Mədəniyyət İdarəsi.

2. “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 29 mart tarixli 1932 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 3, maddə 572; 2021, № 1, maddə 79) 2-ci hissəsi ləğv edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.