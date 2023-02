Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili arasında görüş olub.

Metbuat.az “Anadolu”ya istinadən xəbər verir ki, liderlər qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər.

Xatırladaq ki, Qaribaşvili Türkiyədə səfərdədir.

