“Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünyanı yeni “soyuq müharibə”yə apara bilər” - Asif Nərimanlı

"Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəsinin bir illiyinin nəticələrini heç bir tərəfin istəyinin baş tutmadığı kimi qeyd etmək olar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyib. Onun şərhinə görə, Rusiya qısa müddətdə qələbə qazanmağı planlaşdırsa da, ciddi müqavimətlə üzləşdi və bu da son bir ildə işğal edilən ərazilərlə müqayisədə hərbi və iqtisadi-siyasi zərəri itirən tərəf olduğunu göstərir.

"Qərb sanksiyalarla Rusiyanı çökdürsə də, Putini devirə bilmədi. Ötən bir ildə məğlub tərəf Rusiya, itirən Ukrayna, əsas qazanan isə ABŞ-dır, xüsusilə Avropa cəbhəsində yenidən önə çıxması fonunda. Ümumiyyətlə müharibənin taleyinə siyasi baxımdan iki amilin təsirə edə biləcəyi görünür: Birincisi Qərbin vahid mövqeyinin davam edib-etməməsidir. Ümumiyyətlə, Çinin Rusiyadan tərəf olub-olmaması Pekinin döyüş meydanındakı nəticələrinə uyğun mövqeyindən asılı olacaq. Bununla bərabər, Putinin devrilməsi, yaxud oyundankənar vəziyyətə düşə biləcəyi situsiyanın yaranması halı da təsiredici amildir".

Siyasi şərhçi onu da qeyd etdi ki, ümumilikdə, müharibənin uzunmüddətli olacağı görünür, bu, hətta dünyanı yeni “soyuq müharibə”yə aparana qədər davam edə bilər.

