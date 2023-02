Ötən gün Fransa Liqa 1-də "Olimpik Marsel" və PSJ arasında matç baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç parislilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

Kilian Mbappe (2 qol) və Lionel Messinin fərqləndiyi qarşılaşma Messi üçüb əlamətdar olub. Belə ki, Messi klub səviyyəsində 700-cü qolunu vurub.

O, bunun 672-ni "Barselona"nın, qalan 28-ni isə PSJ-nin heyətində edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.