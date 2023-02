Milyarder İlon Mask yenidən dünyanın ən zəngin adamı seçilib.

Metbuat.az "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, Maskın sərvəti bu il "Tesla" səhmlərinin qiymətinin təxminən 70 faiz artması sayəsində olub.

Beləliklə, Maskın sərvəti 187 milyard dollara çatıb.

