İran rialı rekord həddə ucuzlaşdı

İranın milli valyutası rekord həddə dəyərdən düşüb. Hazırda 1 dollar 600 min İran realına bərabərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın milli valyutasının bu qədər dəyərdən düşməsinin səbəbi ilk növbədə ölkədə baş verən kütləvi aksiyalardı.

Maliyyə üzrə mütəxəssislər hesab edir ki, ABŞ və Avropa dövlətləri ilə rəsmi Tehranın nüvə proqramını məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar apardıqları danışıqların pozulması və beynəlxalq iqtisadi sanksiyalar rialın dəyərdən düşməsinə səbəb olub. hazırda İranda inflyasiyanın səviyyəsi 53,4 faizdir.

