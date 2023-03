"Mançester Siti", "Nyukasl", PSJ və "Real" "Napoli"nin futbolçusu Xviça Kvaratsxeliyanı transfer etməkdə maraqldır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliya mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, gürcüstanlı hücumameyilli yarımmüdafiəçi hələlik “Napoli”dən ayrılmaq istəməsə də, başqa kluba transfer olmağı da istisna etməyib. “Napoli” rəhbərliyi Xviça Kvaratsxeliyanın klubda saxlamağa çalışır.

