Əməkdar artist Rafael İsgəndərov "Toppuş bacı" bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi illər əvvəl aktrisa ilə Həcc ziyarət zamanı çəkilən arxiv şəkillərini instaqram hesabında payalşıb.

O qeyd edib ki, Tünzalə Əliyevanın ölümündən 40 gün keçir.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, "Toppuş bacı" kimi tanınan Tünzalə Əliyeva uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra yanvarın 22-də 49 yaşında vəfat edib.

