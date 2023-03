Ermənistan və Rusiya hərbçiləri təlim keçirdi

Ermənistan və Rusiya hərbçiləri Ermənistanın hava məkanını qorumaq üçün birgə təlimlər həyata keçirib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan ordusunun Cənub Hərbi Dairəsi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Rusiya aviasiya bazasının pilotları və hərbi bazasının hava hücumundan müdafiə (HHM) qüvvələrinin zenit bölmələri erməni hərbçilərlə birlikdə şərti hədəfləri aşkar edərək zərərsizləşdiriblər.

Məlumata görə, təlim zamanı hava sərhədlərinin qorunmasına xüsusi diqqət yetirilib.

