Azərbaycanda ətin qiyməti niyə qalxır?

"İnsanlar yarım milyon artıb, heyvanlar bir milyon azalıb. Daha dəqiq: Son 10 ildə kənd təsərrüfatı heyvanlarının sayı son 10 ilin ən aşağı həddinə düşüb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı ekspert eldəniz Əmirov deyib:

"Statistika Komitəsi bildirir ki, 2023-cü il yanvar ayının 1-nə Azərbaycanda iribuynuzlu heyvanların sayı 2,62 milyon, xirdabuynuzlu heyvanların sayı isə 7,77 milyon olub. Halbuki, 2016-ci ildə iribuynuzlu heyvanların sayı 2,70 milyon, xırdabuynuzlu heyvanların sayı isə 8,67 milyon idi. Toplasaq görərik ki, 7 il ərzində heyvan sayı bir milyon baş azalıb. Əhali sayı isə 2016-ci illə müqayisədə 500 mindən çox artıb. 9,7 milyondan artaraq 10,2 milyonu keçib. Beləcə ölkəmizdə insanların sayı son 7 ildə yarım milyon artmış, heyvanlar sayı isə bir milyon azalıb".

O qeyd edib ki, Azərbaycanda heyvanların sayının azalmasının səbəbləri çoxdur: "Başlıca səbəb yem məhsulları amilidir, o cümlədən örüş sahələrinin azalması məsələləridir. Cəmi 20 il əvvəl biçənək və örüş-otlaq sahələri 2 678 000 hektar idi. Amma 2021-ci ildə örüş-otlaq sahələri 2417000 hektara enib, yəni 261 000 hektar azalıb. 261 min hektar heyvandarlıq üçün çox böyük sahədir".



Qeyd edək ki, son günlər Azərbaycanda ətin qiymətində artım müşahidə edilir.

