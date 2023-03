"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) aşağıbüdcəli aviaşirkəti “Buta Airways” mayın 4-dən Bakıdan Türkiyənin Trabzon şəhərinə uçuşlara başlayacaq.

Metbuat.az AZAL-a istinadən xəbər verir ki, aviareyslər hər həftənin cümə axşamı və bazar günləri həyata keçiriləcək.

Aviabiletlər www.butaairways.az saytında, həmçinin www.azal.az saytında və aviaşirkətlərin mobil tətbiqlərində mövcuddur.

