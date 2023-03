NATO-nun bir çox ölkələri artıq silah və sursat istehsalını artırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq İsveçin Baş naziri ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

“Deyə bilərəm ki, NATO-nun bir çox ölkələri hazırda Ukraynaya təchizatı artırmaq üçün silah və sursat istehsalını artırır”, - Stoltenberq bildirib.

O, həmçinin Avropa İttifaqının Kiyev üçün sursatların birgə alınması və öz ehtiyatlarını artırmaq ideyasını alqışlayıb.

