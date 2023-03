Hamının maraqla izlədiyi bahalı xına mərasimindən maraqlı FOTOLAR

İordaniya kralı II Abdullahın həyat yoldaşı kraliça Rania Al Abdullah böyük qızları şahzadə İman üçün xına mərasimi təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kraliça şənliyin görüntülərini öz sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb.

Tədbirdə İmanın qohumları və dostları iştirak edib. Şahzadənin xına mərasimində geydiyi ağ libası diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, kraliça Rania qızının toyu olacağı barədə məlumatı ötən həftə elan edib. 25 yaşlı şahzadə İman yunanəsilli maliyyəçi Cəmil Termiotislə ailə quracaq. Termiotisin 27 yaşının olduğu bildirilir. Toy isə martın 12-si baş tutacaq.

