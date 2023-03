Əməkdar artist Çingiz Əhmədovun mərhum Xalq artisti Nəsibə Zeynalova ilə qohum olduğu üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda sənətkar qonaq olduğu "Səhər mərkəzi" verilişində deyib. O qeyd edib ki, Nəsibə xanım nənəsi ilə dayı qızı, bibi qızı olub.

Qeyd edək ki, Nəsibə Zeynalova 2004-cü ildə 10 mart tarixində 87 yaşında dünyasını dəyişib.

