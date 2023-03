Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, türk lirəsi dəyişməyərək 0.0896 manat, 1 Rusiya rublu isə artaraq 0.0225 manat təşkil edib.

Avro isə 1.8194 manata enib.

