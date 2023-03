Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İbtidai təhsil fakültəsinin III kurs tələbəsi Gülşən Abbaslı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum tələbə uzun sürən onkoloji xəstəlikdən sonra müalicə aldığı xəstəxanada intihar edib.

