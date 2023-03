Bu həftə Məşədi Dadaş məscidində cümə namazını mərhum Hacı Şahin Həsənlinin digər tələbəsi Kərbəlayi Elmir Vəliyev qılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmçinin məsciddə gündəlik namazları da Elmir Vəliyev qılacaq.

