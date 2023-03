2022-ci ildə piyadavurma hadisələrinin ən çox qeydə alındığı rayonlar açıqlanıb.

Metbuat.az Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev bildirib ki, ötən il Sabunçuda baş verən 19 hadisədə 13 ölüm, Suraxanıda qeydə alınan 18 hadisədən 16 ölüm, Binəqədidə isə 16 hadisədən 11 ölüm qeydə alınıb.

