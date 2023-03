"İmtahan zalına hansısa alətləri, bıçaq, qumbara salmaq istəyənlər olub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib.

O qeyd edib ki, bu kimi hallar sosila mediada şişirdilməyib: "İctimaiyyətə bildirməmişik. Müvafiq orqanlara müraciət edilib və bu məsələlər araşdırılıb. Bizim üçün əsas olan təhlükəszilik məsələsidir. Kütləvi proseslərdə bizim üçün imtahanların təhlükəsiz olması vacibdir".

