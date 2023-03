Dünyaca məşhur braziliyalı keçmiş futbolçu Ronaldinyo İstanbul hava limanında görünüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 42 yaşlı ulduz Türkiyəyə səfər edib. Məlumata görə, Ronaldinyo Parisdən İstanbula reklam çəkilişi üçün gəlib.

O, hava limanından birbaşa qalacağı "Çırağan" sarayına dincəlməyə gedib.

