Kiçik Bayden noutbuk təmiri sexini məhkəməyə verəcək

ABŞ prezidenti Co Baydenin oğlu Hunter şəxsi məlumatlarını sızdırdığı üçün noutbuk təmiri sexini məhkəməyə verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat verəb nüfuzlu "Bloomberg" agentliyi yazır ki, kiçik Bayden hesab edir ki, emalatxananın sahibi İssak adlı şəxs onun məxfi məlumatlarına giriş əldə edərək, onları yayıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparan vəkillərin fikrincə, noutbukun həqiqətən də Hunter Baydenə məxsus olduğu da dəqiq deyil. Qeyd edək ki, emalatxana sahibi İsaaks onu ittiham edən Co Baydenə, həmçinin ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının kəşfiyyat komitəsinin sədri Adam Şiffə və bir sıra KİV-lərə qarşı məhkəmə qarşısında iddia qaldırıb.

