Xalq artisti Bilal Əliyev və ailəsi Novruz bayramını qeyd etmir.

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ifaçı özü məlumat verib. Xalq artisti deyib ki, buna səbəb bacısının dünyasını dəyişməsidir:

"Böyük bacım rəhmətə getdiyinə görə bayramı qeyd etmirik. Bu gün ailəlikcə qəbir üstünə getdik. Sonra isə ehsan paylayadııq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.